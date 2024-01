Serie A2. Atlante a Fabrica con una formazione d’emergenza

Anno nuovo e nuova trasferta per l’Atlante Grosseto di Izzo. La squadra grossetana che milita in serie A2 oggi sarà sul campo del Fabrica, nel viterbese, per disputare l’ultima di andata, con una formazione d’emergenza a causa delle squalifiche dopo l’incontro interno con l’Olimpia Regium. L’Atlante, tra squalificati e infortunati, è in piena emergenza, mancando lo straniero Mateo, uno dei migliori giocatori del campionato e il bomber Liburdi, autore di ben 26 gol all’attivo lo scorso anno. "Veniamo da due gare dove abbiamo dimostrato grande voglia e personalità – dice Izzo –, ottenere quattro punti contro Bologna e Olimpia Regium ha dato consapevolezza, ma dispiace perché andiamo a Fabrica con molte assenze causa squalifiche ed infortuni, ma cercheremo di fare una grandissima partita perché ne abbiamo assolutamente le possibilità". La partita avrà inizio alle 17.