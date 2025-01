Serie a2. Atlante, al giro di boa c’è un match insidioso

Girone di ritorno che inizia subito con una gara insidiosa per l’Atlante. Oggi alle 15.30 la formazione allenata da mister Olanda affronta al PalaBombonera i Grifoni, settima forza del campionato a soli tre punti proprio dall’Atlante per il dodicesimo turno di campionato di A2 di calcio a 5. La gara di andata, anche se vinta dai maremmani, aveva fatto intuire che i ragazzi di mister Picchietti avrebbero dato filo da torcere a tutti e infatti adesso si ritrovano a lottare per le posizioni di alta classifica. Atlante che vuole dare seguito alla vittoria di sabato scorso contro l’Audax e per farlo servirà ancora l’apporto del pubblico grossetano. Sfida non semplicissima da decifrare ma soprattutto aperta ad ogni risultato. Un match da tripla insomma, visto come l’Atlante, seppur in buona posizione di classifica, è stato spesso altalenante nel girone di andata.

Il turno di campionato: Futsal Pontedera-Audax Senigallia, Real Fabrica di Roma-Buldog Lucrezia, Atlante Grosseto-Grifoni, Imolese-Nwe Real Rieti, Kappabi Potenza Picena-Montebianco Prato Calcio a 5.

La classifica: Real Fabrica Roma 28, Futsal Russi 24, Buldog Lucrezia 19, Montebianco Prato Calcio a 5 18, Atlante Grosseto 15, New Real Rieti 13, Grifoni 12, Imolese 11, Kappabi Potenza Picena 10, Futsal Pontedera 7, Audax Senigallia 4.