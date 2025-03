Serie a2. Atlante al PalaBombonera. Ultimo match casalingo

Ultimo impegno casalingo per l’Atlante che ospita al PalaBombonera la New Real Rieti nella ventunesima giornata di A2 di calcio a 5, nonché penultima di campionato. Oggi i biancorossi chiudono la stagione regolare davanti al pubblico amico con una partita che serve a consolidare il terzo posto e ottenere il miglior piazzamento disponibile per i playoff. Appuntamento alle 18 in via Lago di Varano.

I grossetani attualmente sono terzi in classifica con 32 punti e il Rieti, che arriva oggi in Maremma, ha 22 punti ed è quart’ultima e non ha più nulla da chiedere al campionato, essendo oramai già salva. I biancorossi di Torre e Olanda invece devono guardarsi le spalle dal Montebianco Prato che insegue a distanza di un punto e proverà a scavalcare proprio i biancorossi in queste ultime due giornate di campionato.

Al termine della stagione acquisiranno il diritto per l’ammissione al campionato di A2 Elite la vincente, ovvero il Real Fabrica di Roma, già promossa da due settimane. e poi saliranno di categoria anche le due vincenti la fase dei playoff da disputarsi tra le 16 società classificatesi dal secondo posto al quinto posto di ciascuno dei quattro gironi di serie A2: i playoff si articoleranno in quarti di finale e poi semifinale dove la seconda sfiderà la quinta e la terza sfiderà la quarta. Nel primo e secondo turno gli incontri saranno disputati con gare di andata e ritorno.