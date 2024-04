Serie A2. Atlante, che vittoria a Reggio. Rimonta decisiva e tre punti

Vittoria in rimonta per l’Atlante Grosseto che coglie tre punti fondamentali in ottica salvezza. Per la ventunesima giornata di A2 di calcio a 5 è arrivata una pesantissima vittoria in chiave salvezza, per l’Atlante Grosseto contro la seconda Olimpia Regium, battuta 4-3 in terra emiliana. Locali in vantaggio con Ederson subito al 1’, ma Baluardi rimedia al quarto d’ora. Stessa musica nella ripresa, col 2-1 al 3’ di Ruggiero che ancora Baluardi disinnesca due minuti dopo. Regium di nuovo avanti ancora con Ruggiero al 10’, ma al 12’ ci. pensa El Johari a mantenere a galla i biancorossi. Fra battaglie agonistiche e capovolgimenti di fronte, ad un minuto dalla fine arriva il definitivo 3-4 firmato Falaschi, che all’andata (finita 5-5) era ancora assente per il brutto infortunio patito a inizio stagione. Con una prestazione al disopra delle righe e con il gol di Tommaso Falaschi all’ultimo assalto, l’Atlante Grosseto sbanca lo Zandonai di Reggio Emilia e si porta in posizione di classifica più favorevole allontanando momentaneamente lo spettro della retrocessione immediata. Sabato al PalaBombonera lo scontro decisivo con il Real Fabrica di Roma. Adesso i grossetani sono penultimi con due punti in più del Real Fabrica, ultimo, contro il quale si scontrerà fra sette giorni: per andare ai playout agli uomini di Jukic (privi del portiere titolare Brunelli, espulso) basterà non perdere.

OLIMPIA REGIUM: Guennounna, Ederson, Mereu, Halitjaha V., Caffarri, Arduini, Canale, Ruggiero, Sutti, Halitjaha F., Aquilini, Mazzariol. All. Parutto. ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Baluardi, Zanella, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Bellucci, Tamberi, Chisci, Pannaccione, El Johari, Imperato. All. Jukic.

Arbitri: Buonocore e Faiella di Castellammare di Stabia, cronometrista Rasia di Bassano del Grappa.

Reti: 1’ Ederson, 16’ e 5’ st Baluardi, 3’ st e 10’ st Ruggiero, 12’ st El Johari, 19’ st Falaschi.