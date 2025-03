Serie A2. Atlante, successo di classe per inseguire ancora i playoff

Altra grande prestazione dell’Atlante e terzo posto conquistato dai ragazzi dei mister Torre e Olanda. La formazione biancorossa di A2 di calcio a 5 ha vinto 8-4 sul campo dell’Imolese 1919 Futsal imponendosi in un delicato incontro in chiave playoff.

Successo dunque importantissimo per la formazione grossetana che espugna Imola e si porta ad un passo dalla conquista storica dei playoff di serie A2. Gara dominata fin dalle prime battute di gioco dai biancorossi che sono andati in gol con Telesca (doppietta), Mariani (doppietta), Mesa Maldonato, Polino (doppietta) e Toni Jodas. Per i padroni di casa le reti sono state messe a segno da Lari (tripletta) e Carvalho.

Grossetani che sono partiti forte, chiudendo già la prima frazione in vantaggio e che poi hanno contenuto la voglia di rientrare della squadra di casa che si è dovuta accontentare delle briciole. Atlante che conquista il momentaneo terzo posto a quota 32 punti in attesa dello scontro tra Montebianco e Bulldog Lucrezia che si disputerà sabato prossimo. Grossetani che continuano quindi a sognare un clamoroso ingresso nei playoff che sarebbe il giusto coronamento di una stagione al di sopra delle aspettative.

IMOLESE: Fanile, Petragallo, Bussi, Ghiberti, Lari, Vinicius, Kakà, Viggiani, Fuschi G., Fuschi A., Sangiorgi, Teruya. All. Vanni.

ATLANTE: Tamberi, Vasile, Solosi, Baluardi, Gianneschi, Falaschi, Jodas, Polino, Telesca, Mesa, Galletti, Mariani. All. Torre.

Arbitri: Ramieri di Frosinone e Acella di Macerata; cronometrista Pette di Bologna.

Reti: p.t. Telesca 02’52’’ (G), Lari 08’46’’ (I), Polino 10’54’’ (G), Mesa 12’46’’ (G); s.t. Telesca 04’33’’ (G), Vinicius 06’45’’ (I), Lari 08’31’’ (I), Mariani 10’40’’ (G), Mariani 14’25’’ (G), Polino 15’52’’ (G), Jodas 17’21’’ (G), Lari 17’48’’ (I).