Serie a2 femminile. La Galli e Garcia ritrovano il sorriso

La Galli ha ritrovato se stessa, è tornata grande vincendo in maniera perentoria contro il Moncalieri col netto punteggio di 82-65. Una sfida dominata dalle stellate del patron Salvatore Argirò, al comando del match dall’inizio al termine, con picchi di vantaggio fino ad oltre venti punti. La luminosa stella della gara, è stata la play Marta Rossini, la top della sfida (17 punti).

"Dopo la brutta prova in casa del Selargius, dovevamo dare un segnale di netta ripresa - commenta Rossini dopo la vittoria con Moncalieri - con mente e cuore ci siamo riuscite. Questo volevamo, questo abbiamo ottenuto. Ora dobbiamo far sì che mai più ci capitino cadute simili come in terra sarda. La squadra è stata bravissima, con tanto cuore ed affetto, tutte votate alla vittoria. Sabato ci aspetta una nuova trasferta contro la Costa Masnaga, e non dobbiamo fermarci, ma continuare sulla strada che abbiamo ripreso col Moncalieri".

