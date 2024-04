Serie A2, fumata bianca per il rinnovo del tecnico. Argirò gioca d’anticipo. La Galli blinda Garcia

L’allenatore della Polisportiva Galli, squadra di basket A2 femminile, José Ignacio Fernandez Garcia è stato confermato ancher per la prossima stagione, quindi con un legame che scadrà nel giugno del 2025. La notizia è stata comunicata direttamente dal patron Salvatore Argirò. "Un tecnico bravo, un uomo esemplare, quindi nostro desiderio era tenerlo. L’accordo è già stato trovato - ha dettil presidente della Galli - Con lui nella prossima stagione sicuramente formeremo una squadra competitiva". Il commento di Garcia: "A San Giovanni mi sono trovato benissimo sotto ogni punto di vista, quindi ho accettato di restare. Credo che comporremo una squadra in grado di fare meglio della stagione che sta per finire, molto sfortunata per gravi incidenti . Le premesse ci sono tutte, secondo quanto mi ha esposto Argirò".

E sulla possibile permanenza di giocatrici di questa stagione, Argirò ha riferito: "Un discorso ancora prematuro, non posso anticipare nessun nome". Sulla partita di domenica prossima nella capitale contro il Basket Roma, Garcia ha detto: " Affronteremo una squadra più agguerrita e forte rispetto alla Stella Azzurra. Ma le ragazze sono pronte e molto motivate. Sono fiducioso". Palla a due alle 18.

