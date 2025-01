SERIE A2 GIRONE B. Berti trascina il Montebianco. Vittoria sul campo del Kappabi

Trascinato da un grande Berti, autore di un poker di reti, il Montebianco Prato Calcio a 5 torna alla vittoria sul campo del Kappabi Potenza Picena. I biancazzurri si sono imposti per 5-3 al termine di una partita emozionante in cui si erano portati avanti per 3-0 grazie alla tripletta segnata dal suo bomber nel primo tempo, ma poi si erano fatti raggiungere sul 3-3 a poco più di un minuto dalla conclusione del match. A questo punto ci ha pensato però di nuovo Berti a riportare avanti la squadra di Pullerà, che quindi a poche battute dal termine ha messo al sicuro il risultato con la prima rete con il Prato dell’argentino Angeloff. Interrotta dunque la serie di sconfitte (tre consecutive) e terzo posto consolidato per il Montebianco che ha dunque aperto il girone di ritorno nel migliore dei modi. Questa la formazione schierata a Potenza Picena: Menichella, Nieto, Martini, Bellocci, Tempesti, Panchetti, Berti Lorenzi, Angelillis, Fazzini, Angeloff, Del Greco, Giannattasio.

Gli altri risultati della prima di ritorno: Futsal Pontedera-Audax Senigallia 1-2, Atlante Grosseto-Grifoni 7-1, Imolese-New Real Rieti 5-3, Real Fabrica-Buldog Lucrezia 5-3. Ha riposato Russi. La classifica: Real Fabrica 31 punti; Futsal Russi 24; Montebianco Prato Calcio a 5 21; Buldog Lucrezia 19; Atlante Grosseto 18; Imolese 14; New Real Rieti 13; Grifoni 12; Kappabi Potenza Picena 10; Audax Senigallia e Futsal Pontedera 7.

Massimiliano Martini