Serie A2 girone B. Prato Calcio a 5 in casa. Arriva l’History Roma

Va in scena oggi al Pala Kobilica (inizio alle ore 16) il recupero del match di campionato fra Prato Calcio a 5 e History Roma che avrebbe dovuto disputarsi l’11 novembre scorso ma che fu appunto rinviato per l’indisponibilità dell’impianto pratese, allora adibito a centro della protezione civile per l’alluvione. Data insolita a cavallo delle feste quella scelta per questa partita, che verrà disputata durante la sosta natalizia e che riveste un ruolo molto importante per i biancazzurri, tornati al successo sabato scorso dopo ben sei sconfitte consecutive grazie al perentorio 10-0 inflitto al Real Fabrica. Il tecnico Bearzi ed i suoi sono infatti alla ricerca di un po’ di continuità e visto le caratteristiche dell’avversario di turno l’obbiettivo sembra anche alla portata. In classifica infatti i capitolini distano solo quattro lunghezze dalla squadra pratese, ultima della graduatoria in compagnia del Buldog Lucrezia che ha però disputato una gara in più. La classifica del girone B della serie A2 maschile: Futsal Ternana 22 punti; Dozzese 19; Kappabi Potenza Picena, OR Reggio Emilia e Bologna 1909 17; History Roma e Atlante Grosseto 10; Russi 9; Real Fabrica 7; Prato Calcio a 5 e Buldog Lucrezia 6.

Massimiliano Martini