Serie a2 girone b. Sosa apre le danze. Il Prato Calcio a 5 regola il Bulldog

Un gol dell’uruguayano Augustin Sosa, proprio a causa del quale era stato concesso il posticipo (era impegnato in Coppa America con la sua Nazionale), apre la strada alla preziosa vittoria del Prato Calcio a 5 nello scontro diretto per la salvezza con il Buldog Lucrezia. Al Pala Kobilica finisce 2-0. Le squadre sono andate al riposo sullo 0-0 e al 10’10" della ripresa i padroni di casa segnano con Sosa. Risultato in bilico fino al termine e rete della sicurezza giunta a soli 2 secondi dalla sirena grazie a Martini. Il tecnico Bearzi ha schierato questa formazione: Lo Conte, Fazzini, Del Greco, Cellini, Juan Moreno, Raimondi, Beluco, Tempesti, Marangon, Martini, Sosa, Giannattasio. Nella classifica il Prato Calcio a 5 si porta a 13 punti, distanziando il Buldog Lucrezia, ultimo con 9. Nel mezzo, l’Atlante Grosseto con 10, mentre i biancazzurri a quota 13 hanno riagganciato la History Roma, che sabato affronteranno in trasferta.

