Serie a2. L’Atlante gioca in casa. Unico obiettivo i tre punti

Riprende il campionato di A2 di calcio a 5 per l’Atlante Grosseto con la gara che chiuderà il girone di andata. La formazione biancorossa, che aveva terminato il 2024 con una sconfitta amara – visto che era sfumata una clamorosa rimonta sul campo di Rieti – si appresta a giocare oggi alle 15.30 il primo appuntamento dell’anno contro il fanalino di coda del torneo per tre punti che sono necessari per proseguire nella propria corsa alla salvezza diretta.

Al PalaBombonera di via Lago di Varano la formazione biancorossa sfida l’Audax Senigallia per una partita fondamentale per chiudere in modo positivo il girone di andata e consolidare il quinto posto.

Rientra tra i convocati capitan Gianneschi mentre rimangono ai box Baluardi e Falaschi. La formazione di mister Olanda aveva concluso l’anno con una sconfitta nell’ultima uscita di dicembre contro il Rieti, ma oggi i ragazzi sono tenuti a dare una risposta concreta dopo il ko contro una squadra alla portata.

In queste settimane sono arrivati il pivot Alessandro Mariani e il portiere Marco Solosi a rinforzare la rosa. Adesso servirà trovare la giusta quadratura alla formazione maremmana per avere magari una maggiore continuità di rendimento per ottenere la salvezza in anticipo.