Serie A2. L’Atlante gioca in casa della Dozzese

L’Atlante Grosseto va in trasferta sul campo della Dozzese dopo l’addio del proprio tecnico Izzo. Oggi alle 16 la formazione biancorossa scende in campo per il campionato di A2 e lo farà guidata dal preparatore atletico Nicola Stagnaro, mentre l’Under 19 nazionale è stata affidata al giocatore della prima squadra Rafik El Johari. Il nuovo allenatore, che guiderà da lunedì le due formazioni, sarà annunciato domani. "Quella che sta per chiudersi è stata una settimana particolare – spiega Nicola Stagnaro – ma la squadra comunque è rimasta concentrata e si è allenata come sempre, focalizzata sulla partita ed è pronta a fare un girone di ritorno importante. Al momento non ci sono grosse problematiche, il nostro capitano Gianneschi si è allenato regolarmente tutta la settimana, anche se non è al top ed è pronto a rientrare, così come Falaschi". L’Under 19 domani alle 11 ospita invece il Fucecchio.