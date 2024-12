Serie a2. L’Atlante ha preso Alessandro Mariani

Nuovo rinforzo per l’Atlante Grosseto, che ha annunciato l’arrivo del laterale-pivot, Alessandro Mariani. "Dopo tante battaglie combattute con maglie avversarie, prima con il Real Fabrica di Roma e poi con la Futsal Ternana, con la quale ha anche ottenuto la promozione in Serie A2 Élite lo scorso anno – afferma la società Atlante – Mariani arriva in Maremma per continuare il suo percorso di crescita e per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi". Alessandro Mariani è un laterale-pivot classe 2000, che aveva iniziato la stagione in A2 Elite con la Tip Power Ternana, ma il rapporto con la formazione umbra è giunto al capolinea e quindi per lui si sono aperte le porte dell’Atlante.

Intanto la società grossetana è in trattativa anche per Marc Solosi, portiere di origini rumene, classe 1994, che ha salutato la Real Dem, ma nel recente passato ha giocato anche con Milano, Saints Pagnano, Lecco, Mantova e Canosa).