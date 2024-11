Serie A2, l’Atlante incerottata fa visita alla temibile compagine del Fabrica

Dopo la delusione dello scorso sabato, l’Atlante Grosseto torna in campo al PalaAnselmi di Fabrica oggi alle 16 contro la formazione più attrezzata del campionato per la quinta giornata di A2 di calcio a 5. Real Fabrica che ha raccolto tutti i punti disponibili fin ora e che davanti al suo pubblico di certo non vorrà "sfigurare". Maremmani che devono trovare fiducia e che saranno privi di capitan Gianneschi e del vice Baluardi. I referti dopo gli infortuni dell’ultima partita sono stati poco clementi e terranno i due ragazzi fuori dal campo almeno fino a dicembre. Gli uomini di Torre e Olanda avranno quindi il compito di lottare anche per i compagni assenti. In gruppo da due settimane è tornato anche Falaschi che era rimasto infortunato prima dell’inizio del campionato. Sabato scorso per l’Atlante è stata una gara non adatta ai deboli di cuore, nello spirito di questo sport con tanti colpi di scena e una rimonta clamorosa poi sfumata a pochi secondi dalla fine.