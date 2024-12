Serie a2 maschile. L’Atlante vince 3-1 con il Pontedera

Grande vittoria in ottica salvezza per l’Atlante Grosseto in serie A2 di calcio a 5. I grossetani sono andati a vincere 3-1 sul campo del Futsal Pontedera. Biancorossi che si impongono nello scontro salvezza grazie alla tripletta di Toni Jodas Vives, vero mattatore della partita. Pronti via e gara subito combattuta con le due squadre che ribattono colpo su colpo. La sbloccano i maremmani su punizione al 7’30 con la punizione di Jodas che termina all’incrocio dei pali. Nella ripresa inizio super dei biancorossi che raddoppiano dopo 31 secondi dopo un’azione personale del goleador grossetano. Al minuto 3,40’ arriva la parola fine dell’incontro con Jodas che anticipa al volo il portiere avversario. I padroni di casa ci provano in tuti i modi a rimettere la gara in gioco, ma riescono solo ad accorciare. Termina così tre a uno il match con l’Atlante Grosseto che arriva al quinto posto in una classifica, che almeno per la parte finale, è molto corta.