Serie A2 maschile. Multa all’Atlante per offese e minacce ad arbitri e avversari

L’ultima partita del 2023 dell’Atlante Grosseto (il pari contro l’Olimpia Regium) è costata 600 euro di ammenda alla società del presidente Iacopo Tonelli. "Perché i suoi sostenitori per tutta la durata dell’incontro rivolgevano agli arbitri ed ai calciatori avversari ingiurie e minacce. Per indebita presenza a fine gara di persone appartenenti alla società che tenevano un comportamento e minaccioso nei confronti di arbitri e avversari". A questo provvedimento si aggiunge la giornata di squalifica anche per Liburdi e Mateo. "Riteniamo sproporzionata la decisione del giudice sportivo – dicono i vertici dell’Atlante – e crediamo che il comportamento di alcuni tesserati emiliani sia da stigmatizzare: ha portato ad alcune proteste da parte del pubblico senza comunque eccessi. Ci riferiamo allo sputo ricevuto da un membro del nostro staff, alle continue offese e provocazioni verso il pubblico".