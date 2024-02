Serie a2. Match delicato, da non sbagliare, per l’Atlante Grosseto che ospita la Roma 3Z History

Utima chiamata per l’Atlante Grosseto in A2 di calcio a 5 che, a questo punto del campionato, prova una insperata rincorsa alla salvezza. Oggi al PalaBombonera la formazione di mister Jukic ospita la Roma 3Z History. La sesta giornata del girone di ritorno vede oggi alle 15.30 l’Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli atteso da una sfida fondamentale per agganciare in extremis i playout.

Ma per ottenere questo non facile obiettivo, i biancorossi devono avere la meglio sui romani che, essi stessi, non sono ancora fuori dalla mischia salvezza.

"Sarà una partita molto difficile – ha detto il tecnico dell’Atlante Grosseto, Jukic – e arriva in un momento poco felice per noi. Siamo senza tre giocatori, ma nonostante questa difficoltà, cercheremo davanti ai nostri tifosi di fare una partita con grande carattere come quella contro il Bologna di due settimane fa, anche se poi alla fine successe quello che successe. Sperando questa volta in un risultato positivo".

Non saranno della partita Gianneschi e Mateo squalificati.

Questi i convocati da mister Jukic: Brunelli, Tamberi, Chisci, Baluardi, Ashwell, El Johari, Liburdi, Falaschi, Zanella, Lessi, Imperato, Bellucci.

Per quanto riguarda invece la formazione Under 19 dell’Atlante Grosseto, domani alle 11 i biancorossi grossetani sono impegnati nel Valdarno contro la Sangiovannese.

