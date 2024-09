Serie B. Academy fuori dalla Coppa. Il Parma fa tris e trova gli ottavi

Il Parma si prende di forza gli ottavi di Coppa Italia, estromettendo dal torneo la San Marino Academy grazie alle due reti segnate nel primo tempo e alla terza nella ripresa. Le Ducali si presentano con cinque novità di formazione rispetto all’undici che aveva approcciato la sfida all’Orobica, vinta alla fine per 4-0. In casa Academy, mister Baldarelli deve rinunciare a Gardel, non al meglio, e sceglie Gallina al suo posto. Per la 20 è l’esordio stagionale. C’è anche la novità Pirini, che si posiziona alle spalle di Barbieri e Tamburini. Modulo con la trequartista pure per Salvatore Colantuono: in questo caso è Ferrario ad agire dietro la coppia Rognoni-Kajzba. Il Parma prende subito in mano il pallino. Dopo 8’ di prolungato possesso ma zero tiri verso la porta di Limardi, arriva un corner che Peruzzo batte applicando uno schema. La palla di ritorno è per la stessa numero 5, che calibra un cross preciso sul secondo palo, là dove Cox sbuca in solitaria: il colpo di testa dell’inglese è preciso e per Limardi non c’è nulla da fare. Poi una lunga fase di stallo, nella quale il Parma continua a gestire palla e ritmi della gara, ma senza trovare varchi. Il raddoppio del Parma però è solo questione di minuti: Nichele di testa per Rabot, che vede il corridoio per servire in profondità Ferrario; il tocco di Gallina non impedisce alla trequartista di presentarsi sola davanti a Limardi e poi batterla con un diagonale estremamente preciso. Parma a marce alte anche in avvio di ripresa. Il 3-0 arriva prima della mezz’ora: lancio con il contagiri di Ferrario per Distefano, che cambia un paio di marce in fascia e apparecchia con precisione per Kajzba, davvero impossibilitata a sbagliare sottoporta. Coppa Italia finita per le titane, ora attese dalla prima trasferta della stagione dopo due gare consecutive disputate ad Acquaviva. San Marino academy: Limardi; Weithofer, Gallina, Congia (52’ Magni), Miotto; Giuliani (64’ Ciavatta), Brambilla, Marchetti (52’ Bertolotti); Pirini (52’ Fancellu), Barbieri, Tamburini (80’ Galli). A disp.: Gallesio, Gardel, Crocioni, Ventura. All.: Baldarelli.

I risultati dei sedicesimi: Freedom-Ternana 2-1, Orobica Bergamo-Lazio 1-2, Arezzo-Chievo 2-0, Bologna-Genoa 3-0, Res-Cesena (3-4 dopo i supplementari), San Marino Academy-Parma 0-3, Vis Mediterranea-Napoli 2-5, Brescia-Hellas Verona 1-2.