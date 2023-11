SERIE B DONNE. Il Prato Calcio a 5 pareggia in trasferta

Ancora un pareggio (il terzo su sei gare) per il Prato Calcio a 5 femminile. Il 5-5 colto sul campo delle sarde dello Shardana Futsal è un buon risultato, visto la classifica delle avversarie di turno, terze con 13 punti contro i 6 delle biancazzurre (ma con una gara in meno). Ad andare in gol per la squadra allenata da Giannattasio Innocenti e Borghesi, con una doppietta a testa, e Pizzirani. La formazione schierata dal Prato Calcio a 5: Paoletti, Giovannini, Betti, Pili, Durante, Bazzini, Grossi, Grancia, Torrini, Innocenti, Borghesi, Pizzirani. La classifica del girone B dopo 7 giornate: C5 Roma 21 punti; Futsal Perugia 16; Shardana e Pistoia 13; Eventi 9; Littoriana 8; Virtus Ciampino, Real Gryphus, Cus Pisa e Arzachena 7; Prato Calcio a 5 6; Vis Fondi 2. Domenica le biancazzurre ospiteranno il Real Gryphus.

M. M.