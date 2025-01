SERIE B donne. L’Academy prepara la sfida con l’Arezzo

Hanno ancora qualche giorno di tempo le ragazze della San Marino Academy per preparare la prima gara del 2025, quella che domenica prossima le biancazzurre giocheranno davanti al pubblico amico contro l’Arezzo. Un match subito fondamentale per la squadra della Repubblica che viaggia nella zona pericolosissima della classifica, al penultimo posto, in condominio con Hellas Verona e Pavia. Facile, quindi, intuire quale sia l’obiettivo del 2025 della squadra di Bragantini.

Serie B (14ª giornata): Bologna-Cesena, Freedom-Vis Mediterranea, Genoa-Orobica Bergamo, Chievo-Hellas Verona, Lumezzane-Pavia, Res Roma-Brescia, San Marino Academy-Arezzo, Ternana-Parma.

Classifica: Parma, Ternana 36; Genoa 30; Bologna 25; Chievo 24; Lumezzane 21; Freedom, Arezzo 19; Brescia, Cesena 18; Res Roma 15; Orobica Bergamo 14; Hellas Verona, San Marino Academy, Pavia 10; Vis Mediterranea 1.