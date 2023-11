Ancora un’ottima prestazione per l’Italgronda Futsal Prato che vince nettamente il big-match contro il Boca Livorno e si conferma capolista solitaria del girone C della serie B. La squadra allenata da Massimo Zudetich al Pala Keynes si è imposta per 3-0 grazie alle reti di El Gallaf, Patetta e Pires, ottenendo il quinto risultato utile consecutivo su altrettante gare disputate in questo campionato nel quale è l’unica a essere rimasta ancora imbattuta. Sulla carta quello con i labronici non era un derby dei più facili, perché alla vigilia le due squadre erano divise da un solo punto in graduatoria.

Il campo però ha confermato la bontà del gioco dell’Italgronda Futsal Prato, che ora è salita a quota 13 punti distanziando tutte le altre inseguitrici, nonostante che Balestri e compagni abbiano giocato una partita in meno delle altre. Questa la formazione schierata da Zudetich (sostituito in panchina da Calamai perché squalificato) contro il Boca Livorno: Laino, Di Maso, Pires, Patetta, El Gallaf, De Stefano, Balestri, Pacini, Votano, Montorzi, D’Amico, Di Maria.

M. M.