Serie B femminile. Academy, partenza senza il botto. Ad Acquaviva passa il Freedom

Inizia con una sconfitta il cammino nel campionato di serie B della San Marino Academy. Ad Acquaviva le biancazzurre hanno ceduto al Freedom (2-0), colpite due volte in 45 minuti. Una buona partenza e una buona ripresa sono quanto di buon porterà con sé mister Francesco Baldarelli di questo esordio sulla panchina della San Marino Academy, contro una Freedom che sale in cattedra nella parte centrale del primo tempo, là dove trova il vantaggio con Tamborini e più volte sfiora quel raddoppio che arriva, però, pochi respiri prima dell’intervallo, firmato da Semanova. Per tante era una prima volta in maglia biancazzurra. È stato il caso di Congia, Ventura, Marchetti, Weithofer e anche Miotto nell’undici iniziale, per Crocioni, e Galli a gara in corso. Leggermente diverso il caso di Fancellu, che nel recente passato era già stata un elemento della San Marino Academy. Ora, per le titane ma anche per il Freedom, i pensieri si trasferiscono alla Coppa Italia, che per la San Marino Academy significherà nuovamente giocare fra le mura amiche del centro sportivo di Acquaviva.

Avversario dei sedicesimi di finale di coppa, fra sette giorni, sarà il Parma. E lì le biancazzurre della Repubblica si metteranno nuovamente a caccia della prima vittoria stagionale, aspettando il secondo turno in campionato.

San Marino Academy: Limardi; Weithofer, Gardel, Congia, Miotto (67’ Fancellu); Marchetti (87’ Galli), Brambilla (74’ Bertolotti); Ventura (46’ Crocioni), Giuliani (74’ Pirini), Tamburini, Barbieri. A disp.: Montanari, Gallina, Magni, Crevacore. All.: Baldarelli.

Freedom: Korenciova; Cuciniello, Stankova, Brscic, Giuliano; Martin (77’ Poli), Zanni, Imprezzabile; Tamborini (77’ Diaz Ferrer), Semanova (66’ Dicataldo), Pasquali (84’ Devoto). A disp.: Morini, Maffei, Falloni, Battaglioli, Aime. All.: Ardito.

Serie B (1ª giornata): Arezzo-Hellas Verona 3-1, Chievo-Pavia 6-0, Genoa-Vis Mediterranea 1-0, Parma-Bergamo Orobica 4-0, Res Women-Bologna 1-3, San Marino Academy-Freedom 0-2, Ternana-Lumezzane 2-0, Brescia-Cesena 1-3.

Classifica: Arezzo, Chievo, Genoa, Parma, Bologna, Freedm, Ternana, Cesena 3; Hellas Verona, Vis Mediterranea, Bergamo Orobica, Res Women, San Marino Academy, Lumezzane, Brescia 0.