Serie b femminile. Il Ravenna ospita l’ambiziosa Parma

All’insolito orario delle 11,30, il Ravenna Women ospita il lanciatissimo Parma, nella penultima giornata del 2023 della serie B di calcio femminile. Le Ducali sono quarte a 2 punti dal terzetto di testa e in trasferta sono meno brillanti che in casa: 6 gol fatti e 4 subiti, con due vittorie, un pari e l’unica sconfitta in campionato, 1-2 a Brescia. Programma Serie B femminile, 10ª giornata (ore 14,30): Bologna-Cuneo, Brescia-Arezzo, Genoa-Ternana (ore 12), Chievo-Cesena, Ravenna-Parma (ore 11,30), Res Roma-Verona, San Marino-Pavia (ore 15,30), Tavagnacco-Lazio (ore 13,30). Classifica: Cesena, Lazio, Ternana 24; Parma 22; Genoa 21; Verona 18; Brescia 13; Chievo 12; Res Roma 10; Pavia 9; Bologna 8; Arezzo 7; Cuneo, S. Marino 6; Tavagnacco 4; Ravenna 1. u.b.