Serie B femminile. La prima vittoria per le titane è firmata Miotto e Barbieri

Lo ricorderà a lungo, Filippo Zaghini, il suo esordio in serie B. Il tecnico della formazione Under 17 della San Marino Academy, chiamato ad interim in prima squadra per tamponare l’uscita di scena di Baldarelli, poi nei giorni successivi sostituito dal nuovo tecnico delle biancazzurre Bragantini, iscrive il suo nome nella domenica della prima vittoria stagionale (con primo clean sheet), frutto di una prestazione a tutto tondo, di grande sostanza e qualità, per di più contro un avversario, L’Hellas Verona, dirimpettaio di classifica delle titane, come loro incapace di incamerare punti nelle prime due gare di campionato (2-0 il risultato finale). Ci sono molte novità nell’undici rispetto alla trasferta di Bologna. Intanto manca Barbieri, che in settimana non ha potuto allenarsi con continuità e che quindi viene preservata inizialmente. Al suo posto, al centro del tridente, agisce Galli, all’esordio da titolare. Si gioca a Montecchio, come in San Marino Academy-Hellas Verona dello scorso anno, quando sulla panchina biancoazzurra sedeva l’attuale tecnico dell’Hellas, Giacomo Venturi. Le biancazzurre il primo acuto lo lanciano dopo 25 minuti. Pirini batte un calcio di punizione dalla tre quarti campo. La 27 batte rasoterra per Galli, che di prima alza la sfera là dove Miotto, al volo, trafigge Bucci sul proprio palo. Esecuzione impeccabile dello schema, difesa dell’Hellas sorpresa e prima esultanza stagionale per l’ex Arezzo. Il gol del definitivo ko a inizio ripresa con Barbieri, entrata da pochi minuti. Tamburini di sponda per Giuliani, che fa correre Barbieri in fascia. La 45 calcia da posizione defilata, trovando la deviazione che mette fuori causa Bucci.

San Marino Academy: Limardi; Ventura, Gardel, Magni, Weithofer; Bertolotti, Brambilla, Miotto (84’ Fancellu); Pirini (55’ Giuliani), Galli (55’ Barbieri), Tamburini (76’ Marchetti). A disp.: Gallesio, Crocioni, Gallina, Ciavatta, Crevacore. All.: Zaghini.

Serie B (3ª giornata): Ternana-Orobica Bergamo 8-0, Arezzo-Lumezzane 1-1, Brescia-Bologna 0-1, Genoa-Pavia 8-0, Chievo-Cesena 2-1, Parma-Vis Mediterranea 6-0, Res-Freedom 2-1, San Marino-Hellas Verona 2-0.

Classifica: Parma, Ternana, Bologna 9; Arezzo 7; Genoa, Chievo, Freedom 6; Lumezzane 4; Cesena, Brescia, Res, San Marino Academy, Orobica 3; Hellas Verona, Vis Mediterranea, Pavia 0.