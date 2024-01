Serie B femminile. La Ternana a casa sua fa paura. Ma l’Academy vuole sorprendere

Il giro di boa della stagione coincide per la San Marino Academy con una gara esterna. Menin e compagne saranno di scena in casa della Ternana (calcio d’inizio alle 14.30 allo stadio Moreno Gubbiotti di Narni), regina del girone in coabitazione con Lazio e Parma, per l’ultima del girone di andata. Una sfida ricca di stimoli e indubbiamente probante, nella quale le ragazze di mister Venturi cercheranno di dare seguito a quanto di buono emerso con il Brescia, pur senza aver avuto il conforto del risultato. Magari tentando l’impresa pur di mettere in tasca i primi punti di questo 2024.

Serie B femminile (15ª giornata): Arezzo-Bologna, Brescia-Pavia, Freedom-Chievo, Hellas Verona-Cesena, Parma-Lazio, Ravenna-Tavagnacco, Res Roma-Genoa, Ternana-San Marino Academy.

Classifica: Ternana, Lazio, Parma 37; Cesena 34; Hellas Verona, Genoa 27; Brescia 21; Chievo 20; Arezzo 17; Bologna, Res Roma 14; Pavia 12; San Marino Academy, Freedom 9; Tavagnacco 7; Ravenna 1.