Serie b femminile. L’Academy vuole rifarsi a Bergamo

San Marino Academy ancora in trasferta per l’ultima fatica dell’anno solare. Dopo il Genoa c’è l’Orobica (calcio d’inizio alle 14.30 al centro sportivo ’Giacinto Facchetti’ di Cologno al Serio), con l’idea di ripartire non dal secondo tempo disputato contro il Grifone (nel quale è maturata la larga sconfitta), ma dal primo, nel quale le titane hanno espresso solidità e intraprendenza, andando vicine più volte alla rete del vantaggio.

Serie B femminile (13ª giornata). Ieri: Hellas Verona-Genoa 0-2. Oggi: Arezzo-Freedom, Bologna-Chievo, Brescia-Parma, Cesena-Lumezzane, Orobica Bergamo-San Marino Academy, Mediterranea-Ternana, Pavia-Res Roma.

Classifica: Ternana 33; Parma 30; Genoa 27; Bologna 25; Chievo 21; Freedom 19; Brescia, Cesena, Lumezzane 18; Arezzo 16; Res Roma 12; Orobica Bergamo 11; Hellas Verona, Pavia 10; San Marino Academy 7; Vis Mediterranea 1.