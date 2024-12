Serie B femminile. Le ragazze di Leoni calano il poker

Passate le festività la prima squadra dell’Arezzo calcio femminile ha disputato una amichevole, oltre ad aver ripreso gli allenamenti, contro una formazione giovanile dell’Olmoponte Santa Firmina. Sul campo di Ceciliano sono state le amaranto a imporsi con il punteggio di 4-2. In grande spolvero Fracas che ha messo a referto una doppietta. Oltre all’attaccante in rete anche Barsali e Licco. Quattro gol che sono un buon segnale in vista dell’anno nuovo e della ripresa dell’attività. Appuntamento domenica 12 gennaio in casa del San Marino Academy con calcio d’inizio alle 14.30. Una partita da non fallire visto che l’Arezzo staziona nella colonna di sinistra della classifica mentre il San Marino è attualmente nei piani bassi della graduatoria.