Serie B femminile. Le ragazze dell’Academy non possono sbagliare con la Vis

Sarà la Vis Mediterranea oggi (calcio d’inizio alle 14.30 allo stadio ‘Gallucci’ di Solofra) a fare gli onori di casa per l’ultima giornata del girone di andata. Le titane della San Marino Academy si apprestano ad affrontare la gara avellinese con la necessità di procacciarsi i primi punti del 2025, oltre che di cambiare passo dopo una gara, quella con l’Arezzo, che non ha portato i frutti sperati. Contro l’ultima della classe la squadra di mister Bragantini non può permettersi di sbagliare. Un faccia a faccia sul fondo della classifica fondamentale per le biancazzurre.

Serie B femminile (15ª giornata): Arezzo-Genoa, Brescia-Chievo, Cesena-Res Roma, Hellas Verona-Lumezzane, Orobica Bergamo-Bologna, Parma-Freedom, Pavia-Ternana, Vis Mediterranea-San Marino Academy.

Classifica: Parma, Ternana 37; Genoa 33; Bologna 28; Chievo Verona 27; Lumezzane 24; Arezzo 22; Brescia 21; Freedom 19; Cesena 18; Res Roma 15; Orobica Bergamo 14; Hellas Verona, San Marino Academy, Pavia 10; Vis Mediterranea 1.