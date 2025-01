Serie B femminile. Le ragazze di Leoni ripartono da Verona

La sconfitta dell’Arezzo calcio femminile contro il Genoa Women è stata dolorosa, perché subita in casa, nei minuti finali e con le amaranto che avrebbero meritato di più. Non c’è tempo, però, per piangersi addosso e così le ragazze di Ilaria Leoni hanno preparato, nei giorni scorsi, il prossimo impegno nel campionato di serie B, che coincide con l’inizio del girone di ritorno. Il calendario propone la sfida all’Hellas Verona in trasferta. Le scaligere occupano la terzultima posizione in classifica e quindi l’occasione sembra propizia per tornare subito al successo, anche se non va sottovalutata una squadra alla ricerca di preziosi punti salvezza. All’andata, le amaranto s’imposero 3-1. Appuntamento domani alle ore 15.30 allo Stadio Olivieri di Verona.