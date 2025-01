Serie b femminile. Prima del 2025 per l’Academy: arriva l’Arezzo

Primo appuntamento del 2025 per la San Marino Academy che oggi ritrova l’atmosfera di casa. Il debutto avverrà infatti a San Marino, segnatamente a Montecchio, sede della sfida della 14eima giornata contro l’Arezzo (calcio d’inizio alle 13.30). "Classifica alla mano, non ci sono dubbi sulla forza di questa squadra – dice la biancazzurra Gloria Magni - Credo però che sia una bella sfida, nella quale possiamo giocarci tutte le nostre carte, non ultima la carica di fiducia derivante dalla vittoria con l’Orobica.

Serie B femminile (14ª giornata): San Marino Academy-Arezzo, Bologna-Cesena, Freedom-Vis, Genoa-Orobica Bergamo, Chievo-Hellas Verona, Lumezzane-Pavia, Res Roma-Brescia, Ternana-Parma.

Classifica: Parma, Ternana 36; Genoa 30; Bologna 25; Chievo 24; Lumezzane 21; Freedom, Arezzo 19; Brescia, Cesena 18; Res Roma 15; Orobica Bergamo 14; Hellas Verona, San Marino Academy, Pavia 10; Vis Mediterranea 1.