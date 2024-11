Serie B femminile, sconfitta per le amaranto in casa del Cesena. Razzolini non basta. Arezzo, c’è aria di crisi

CESENA

5

AREZZO

1

CESENA: Serafino, Battilana (29’ Groff), Casadei, Belloli (61’ Mak), Tironi, Petrova (72’ D’Elia), Lamti, Milan (61’ Harvey), De Sanctis, Vergani, Di Luzio (72’ Calegari).

All. Alain Conte.

AREZZO: Nardi, Tuteri, Bruni, Zito, Lorieri (79’ Fortunati), Taddei, Licco (45’ Carcassi), Martino (79’ Lunghi), Razzolini, Barsali (85’ Baccaro), Fracas.

All. Ilaria Leoni.

Arbitro: Eremitaggio di Ancona.

Retici: 2’ Casadei, 15’ Lamti, 47’ Petrova, 49’ Razzolini rig., 74’ Calegari, 86’ Tironi.

CESENA - È crisi nera per l’Arezzo calcio femminile: lo certifica la sconfitta di ieri, la terza consecutiva e la quarta nelle ultime cinque gare, quasi tutte, peraltro, molto pesanti nel punteggio. Un 5-1 senza appello quello maturato a Cesena, da sempre campo ostico per le amaranto, che contro le bianconere non hanno mai vinto in passato. Come contro il Brescia al Comunale due settimane fa, la squadra di Ilaria Leoni subisce gol nei primissimi minuti: è Casadei a ribadire in rete un cross dalla sinistra che viene deviato da Zito mettendo fuori causa l’uscita del portiere amaranto Nardi. L’Arezzo accusa il colpo e le padrone di casa fanno la partita, trovando il raddoppio al quarto d’ora con Lamti, letale con un destro dal limite dell’area. Le aretine provano a scuotersi ma riescono a produrre solo un buon tiro dalla distanza di Licco, che esce di poco sopra la traversa, prima di subire la terza rete nel recupero del primo tempo grazie a un gran gol di Petrova, che vede Nardi fuori dai pali e la punisce con un tiro dalla lunga distanza. La prima frazione sembra finita ma appena un minuto dopo l’Arezzo conquista un rigore che Razzolini trasforma. Potrebbe essere l’episodio che ridà fiducia alle ragazze di Leoni, che in avvio di ripresa provano a trovare la rete che riaprirebbe la contesa senza successo. E così, al 74’, il Cesena chiude i giochi con altro bel tiro dal limite di Callegari, che bacia la traversa e s’insacca. Per le amaranto è il colpo di grazia: a cinque dalla fine arriva anche la quinta rete di Tironi che chiude le ostilità.

Luca Amorosi