Serie b femminile. Secondo ko di fila per l’Arezzo. Un episodio condanna le ragazze di Leoni

HELLAS VERONA

1

AREZZO

0

HELLAS VERONA: Valzolgher, Bernardi (70’ Duchnowska), Peretti, Anghileri (58’ Casellato), Barro, Naydenova, Costa, Croin (89’ Dellagiacoma), Mancuso, Capucci, Corsi.

All. Venturi.

AREZZO: Bartalini, Tuteri (45’ Fortunati), Licco, Carcassi, Corazzi (62’ Fracas), Zito, Prinzivalli (70’ Taddei), Lorieri (87’ Santini), Toomey, Martino, Razzolini.

All. Leoni.

RETI: 32’ Bernardi.

Note - Recupero: 2’+5’. Angoli: 1-12.

Ammonite: Nayadenova. Espulse: Leccardi.

VERONA - Comincia con una sconfitta il girone di ritorno dell’Arezzo femminile nel campionato di serie B. Le amaranto sono state sconfitte per 1-0 sul campo del Verona. Per le ragazze di Leoni si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella rimediata in casa la scorsa settimana. Un ko per impedisce all’Arezzo di consolidare la propria posizione di metà classifica anche se il margine sulla zona playout resta rassicurante. Il gol partita intorno alla mezz’ora del primo tempo: Bernardi, dal limite dell’area calcia con precisione e batte Bartalini. La squadra amaranto può recriminare per le tante occasione da rete create, ma senza essere riuscite a concretizzarle. A questo va aggiunto anche un pizzico si sfortuna (vedi il palo colpito da Razzolini nel finale). L’Hellas, dal canto suo, è stata cinica a sfruttare e capitalizzare al massimo.

A.L.