Serie B femminile. Si dividono le strade di Academy e mister Baldarelli

Francesco Baldarelli non è più l’allenatore della San Marino Academy. Si chiude dopo 180 minuti in campionato e 90 in Coppa Italia l’avventura del tecnico marchigiano sulla panchina della squadra biancazzurra. Un addio che nulla ha a che fare con i risultati sul campo. "La decisione – spiegano dall’Academy – nasce soprattutto dall’esigenza del mister di occuparsi di alcuni problemi di salute che lo riguardano. E, pertanto, è stata presa di comune accordo". La San Marino Academy ringrazia mister Baldarelli "per tutto l’impegno profuso nel periodo che l’ha visto titolare della panchina delle titane. Auguriamo ogni bene possibile, professionalmente e personalmente, a lui e al suo vice Antonio Censi, che a sua volta non sarà più parte dello staff biancoazzurro". Baldarelli, docente del settore tecnico di Coverciano per le materie di tecnica e tattica, era arrivato alla guida della formazione sammarinese lo scorso primo giorno di luglio. Dopo una carriera passata nel calcio maschile, nel 2021 aveva sperimentato quello femminile, alla guida della Jesina. Dopo un anno dedicato alla formazione degli allenatori, lontano dalla panchina, Baldarelli aveva deciso di rimettersi in gioco a San Marino. Ora l’addio e per l’Academy l’inizio di un nuovo progetto. O meglio di un progetto con un nuovo timoniere.

Nei prossimi giorni, fanno sapere dal Titano, sarà comunicato il nome del nuovo tecnico. Che prenderà per mano una San Marino Academy che sin qui ha conosciuto soltanto la parola sconfitta, tra campionato e coppa. Due le gare disputate nel cammino del campionato. Con le sconfitte contro Freedom (in casa) e Bologna (in trasferta). Due gare nelle quali la storia del match l’hanno scritta spesso e volentieri le avversarie delle biancazzurre. Stessa storia in coppa dove il Parma ne ha rifilati tre a Barbieri e compagne per prendersi il passaggio del turno in Repubblica. Probabilmente già nei prossimi giorni, in vista dell’appuntamento di domenica in campionato ad Acquaviva contro l’Hellas Verona, il club biancazzurro sceglierà il nuovo allenatore. Da ’pescare’ in una lista di nomi che in queste ore i dirigenti titani hanno accuratamente stilato. Serve un’inversione di rotta, questo in Repubblica lo sanno benissimo.