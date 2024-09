Serie b femminile. Tris amaranto al Verona. Fracas subito in gol

Vittoria all’esordio per le ragazze di Ilaria Leoni nella prima giornata del campionato di serie B femminile. Le amaranto sono partite decisamente alla grande regolando davanti al proprio pubblico la formazione dell’Hellas Verona con un perentorio 3-1. Ad aprire le danze Fracas nel corso del primo tempo, seguita poi nella ripresa dai gol di Bruni a Barsali a chiudere di fatto i giochi di una partita che ha visto le amaranto inaugurare nel modo migliore questa nuova stagione nel torneo cadetto. Prossimo appuntamento con la Coppa Italia in programma domenica 8 settembre in casa del Chievo Women.