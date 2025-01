Serie b femminile. Un attaccante per la rosa di Leoni. È fatta per Orsenigo dal Cantù

Nuovo acquisto per l’Arezzo calcio femminile, che prova a rinforzare un reparto offensivo che sta facendo fatica a trovare la via della rete con continuità. In amaranto arriva Sofia Benedetta Orsenigo, attaccante classe 2005 che ha iniziato a muovere i primi passi nell’Inter prima di trasferirsi al Milan, dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili. Nel 2022 si unisce alla Primavera del Parma e nel corso del campionato successivo viene aggregata in prima squadra. Ha iniziato la stagione corrente al Cantù, nei Dilettanti-Eccellenza lombarda, prima di approdare alla corte dell’allenatrice Ilaria Leoni.