Serie B, la rete dell’attaccante nella ripresa è stata decisiva. L’Arezzo chiude l’anno in bellezza. Fracas non fa sconti alla Freedom

Vittoria bella e importante per l’Arezzo calcio femminile che dopo la partita rinviata causa maltempo nel turno precedente supera la Freedom di misura chiudendo come meglio non si potrebbe questo 2024. Le ragazze di Ilaria Leoni partono con il piglio giusto creando alcune interessanti occasioni da gol con Razzolini e Blasoni ma senza tuttavia impegnare l’estremo difensore avversario. La Freedom si fa vedere attorno al 30’ con Pasquali il cui tiro non crea problemi a Bartalini. Si va quindi al riposo sul punteggio di 0-0.

La ripresa si apre con l’Arezzo in avanti alla ricerca del gol con Fracas e la Freedom che replica immediatamente. Il portiere della Freedom, Korenciova, deve impegnarsi per neutralizzare le iniziative di Carcassi e e Lorieri. Le ospiti sfiorano la rete su punizione al 67’ ma Bartalini fa buona guardia mentre al 71’ è decisiva Tuteri nel mantenere inviolata la porta amaranto. L’Arezzo reagisce. Al 76’ Razzolini testa i riflessi al portiere avversario che pochi istanti dopo non può nulla sul colpo di testa di Fracas che insacca. È una rete pesantissima che porta in dote tre punti d’oro per la formazione del presidente Anselmi che si trova aben lontana dalla zona rossa, aspettando adesso il recupero con il Parma.