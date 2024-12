Serie B. L’Italgronda inciampa. È Torrita a spuntarla

Si interrompe la serie positiva dell’Italgronda Futsal Prato ed è ancora una volta un derby fatale alla squadra di Calamai e Busato, fra l’altro ex di turno in questa occasione. I pratesi oltretutto inciampano sul terreno di casa, battuti 3-2 dalla neopromossa Futsal Torrita, in gol con doppietta di Genovesi e Pinto a cui ha saputo rispondere solo il solito Piccirillli, a sua volta autore di due reti. Grazie a questo risultato, i senesi hanno anche operato il sorpasso in classifica ai danni di D’Amico e compagni. L’Italgronda al Pala Keynes si è schierata con questa formazione: Laino, Ed Daoudy, Rocchini, Venturi, Piccirilli, El Gallaf, De Stefano, Truschi, Diego Saborido, Gamannossi, D’Amico, Giovannini. Questi gli altri risultati dell’ottava giornata: Boca Livorno-Sangiovannese 5-2, Real Casalgrandese-Bagnolo 0-0, Versilia-Villafontana 4-5, X Martiri-Arpi Nova 3-2, Balca Poggese-Mattagnanese 4-9. La nuova classifica del girone C della serie B: Villafontana e X Martiri 17 punti; Mattagnanese e Boca Livorno 15; Versilia, Bagnolo e Futsal Torrita 12; Italgronda Futsal Prato 11; Arpi Nova Campi Bisenzio 9; Real Casalgrandese 8; Balca Poggese 6; Futsal Sangiovannese 3. Sabato ancora un match casalingo per l’Italgronda, che riceverà la visita di una delle capolista, il X Martiri.

M. M.