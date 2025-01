SERIE B: vicino all’addio anche panico. Grassini saluta commosso la Carrarese: "Un onore giocare per quersti colori»

Dopo 103 presenze condite da 4 assist e la storica promozione in serie B della scorsa stagione, Davide Grassini ha detto addio alla Carrarese e con un post su Instagram ha voluto salutare tifosi, compagni e tutto l’ambiente azzurro prima di accasarsi al Lecco. "Dopo 4 anni e mezzo le nostre strade si dividono – ha scritto a corredo di una carrellata di foto che ritraggono alcuni dei momenti più importanti della sua permanenza all’ombra delle Apuane –. Quando sono arrivato qui, sembrava quasi un sogno poter riportare la Carrarese a vivere emozioni così forti. Mi avete fatto sentire a casa fin dal primo momento e porterò sempre con me ogni persona che ho conosciuto e che mi ha sostenuto in questo viaggio. È stato un onore giocare per questi colori. A presto".

Intanto, mentre la squadra si prepara alla ripresa agli allenamenti fissata per martedì dall’allenatore Calabro in vista del big match contro il Pisa in programma lunedì 13 all’Arena Garibaldi (ore 20.30), il prossimo a fare le valigie sembra essere Giuseppe Panico, la cui trattativa con l’Avellino è sempre più vicina alla fumata bianca.

I prossimi avversari della Carrarese nel frattempo hanno già ripreso ad allenarsi, con Pippo Inzaghi che nella giornata di oggi è tornato ad incontrare i suoi ragazzi nel centro sportivo di San Piero a Grado.

Al. Sal.