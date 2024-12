Serie C, biancorossi alle prese con gli infortuni: Mandelli out quaranta giorni. Carpi, che tegola: si ferma anche Tcheuna

CARPI

Non bastasse la situazione delle strutture sportive carpigiane, che hanno costretto la prima squadra a emigrare a San Felice ’sine die’ per l’indisponibilità del campo antistadio ’distrutto’ dal maltempo e ieri le giovanili al ’Sigonio’ a fare la doccia a casa per assenza di acqua calda, il Carpi dovrà preparare la gara di sabato a Sestri Levante con grande emergenza difensiva. Ieri infatti è arrivato lo stop anche per Rodrick Tcheuna: il terzino destro ha sentito un forte dolore all’inguine dopo aver calciato e si è fermato, le sue condizioni sono da valutare ma il timore è che per lo scontro salvezza in Liguria debba alzare bandiera bianca. Sarebbe una tegola pensatissima per il Carpi, che già dovrà fare a meno di Mandelli e probabilmente Verza. Ieri entrambi hanno svolto l’ecografia e per Mandelli la lesione costringerà il regista a uno stop di 40 giorni, quindi perderà sicuramente Sestri, Rimini e Milan U23, mentre per Verza non è stata evidenziata nessuna lesione, solo un forte affaticamento che però lo tiene in dubbio. Possibile dunque che Serpini possa orientarsi su un quartetto difensivo tutto over al ’Sivori’, allargando Rossini a destra e Calanca a sinistra con Panelli e Zagnoni al centro.

Mochem. Ieri una delegazione biancorossa ha fatto visita allo sponsor Mochem attivo nel settore chimico e tecnologico, accolti dal titolare Giacomo Gadda.

Esonero. Il Gubbio dopo l’esonero di Roberto Taurino si è affidato a Gaetano Fontana.

Davide Setti