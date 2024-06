Serie C. Carpi, Bernardi ufficiale. Accordo per due anni

Ora è anche ufficiale, Marco Bernardi è il nuovo ds del Carpi con un accordo biennale. "Sono felice e onorato - le sue parole - di poter lavorare in una piazza blasonata come Carpi. Inizio questo nuovo percorso con entusiasmo e grandi motivazioni, con la voglia di ripagare la fiducia del presidente Claudio Lazzaretti (i due in foto). Porto con me l’esperienza maturata in questi anni di Serie C a Fiorenzuola. Il presidente mi ha trasmesso, con passione ed entusiasmo, la voglia di costruire un progetto duraturo nel tempo. Per fare ciò, ritengo sia fondamentale una programmazione che preveda il raggiungimento del risultato sportivo attraverso una gestione sostenibile del club per creare valore nel tempo". Da Fiorenzuola in arrivo anche il segretario Romeo.