Serie C. Carpi, ufficiale l’arrivo di Fossati. Una punta per tornare a segnare

CARPI

Il Carpi si lecca le ferite di Ascoli consolandosi con il mercato. È ufficiale l’arrivo di Daniel Fossati, attaccante 2003 in prestito dal Genoa. L’accordo col Grifone e quello col ragazzo era definito ormai da due settimane, ma è stato il Gubbio – per ostacolare i biancorossi diretti rivali nella salvezza – a tenere bloccato per 15 giorni l’accordo, nonostante in Umbria fosse già arrivato il sostituto. Fossati sarà dunque disponibile per la sfida di domenica alle 19,30 col Pescara e ha sfruttato questi giorni per recuperare dal piccolo fastidio muscolare accusato a inizio gennaio. Per lui nei 6 mesi a Gubbio 12 presenze (ultima il 15 dicembre con la Spal) di cui 5 da titolare e 2 reti, una al Carpi decisiva nell’1-0. Prima o seconda punta strutturata, essendo un under potrà dare nuove soluzioni anche a mister Serpini nel gioco dei tre giovani, permettendo in alcune gare di schierare anche tutta la difesa over. L’anno scorso fra Pontedera e Sestri ha segnato 3 reti in 33 gare fra campionato e coppa, l’anno prima la sua miglior stagione con 15 timbri in 34 gare col Borgosesia in D. L’arrivo di Fossati sarà utile anche per ritrovare quel gol su azione che nelle ultime 6 giornate è arrivato una sola volta, grazie a Contiliano con la Spal. Nelle altre 5 sfide invece i biancorossi sono rimasti a secco contro Rimini, Milan U23, Entella e Perugia e segnato su rigore venerdì sera ad Ascoli. Classifica. Intanto ieri il Milan U23 ha sbancato Ferrara 2-1 salendo a -2 dalla Spal, un successo che da un lato lascia il Carpi a +5 sui playout (oggi c’è Pianese-Lucchese) ma fa avvicinare i rossoneri a -7.

d.s.