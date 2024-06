Serie C. Carpi, via libera dalla Covisoc. Raduno e ritiro i prossimi passi

CARPI

Il Carpi ha ricevuto ieri dalla Covisoc l’ok sulla documentazione presentata per l’iscrizione alla Serie C, con l’ottenimento della relativa licenza nazionale. Il grande lavoro svolto dai primi di maggio, poco dopo la conquista della promozione, dagli uffici biancorossi guidati dal dg Enrico Bonzanini è stato premiato dal semaforo verde dell’organo di controllo del calcio professionistico, che invece si appresta a bocciare l’Ancona. Con il via libera il Carpi potrà dunque proiettarsi sulla nuova stagione, anche se ci sarà da attendere il 1° luglio per l’annuncio ufficiale del nuovo segretario generale Giuseppe Romeo, legato fino a fine giugno al Fiorenzuola, così come per la presentazione del ds Bernardi. Nei prossimi giorni anche la Lega Pro comunicherà le date della stagione e in base a quelle il Carpi definirà raduno e ritiro: la partenza col ritrovo al Cabassi dovrebbe essere fra il 15 e il 17 luglio, poi il ritiro in quota per una decina di giorni fra il 31 luglio e il primo agosto, ipotesi Fiumalbo (in pole) e Molveno.

Foto: il dg Bonzanini e Lazzaretti

d.s.