Serie c. Colpo Lumezzane: in attacco arriva l’esperto Galabinov

LUMEZZANE (Brescia)

Il Lumezzane sferra un colpo di grande esperienza. In attacco arriva lo svincolato Andreij Galabinov, centravanti bulgaro, fermo dalla scorsa estate dopo l’ultima esperienza alla Reggina. Sarà a disposizione del tecnico Franzini già a partire dalla prossima gara. Classe 1988 l’attaccante nato a Sofia, torna a vestire la maglia del Lumezzane dopo le due stagioni tra il 2009 ed il 2011 dove in 45 presenze mise a segno 12 reti. Formatosi nelle giovanili del Cska Sofia ha giocato tutta la carriera in Italia indossando tra le altre le maglie di Bologna, Spezia, Novara, Avellino, Livorno, Genoa e Reggina, indossando la maglia della nazionale bulgare in quattordici occasioni per un totale di due reti segnate. In carriera sono 419 le partite disputate per complessive 117 reti messe a referto. La punta vestirà la maglia numero 16 legandosi al club fino al 30 giugno 2024.

"Ho scelto Lumezzane per tornare protagonista dopo alcuni mesi dove pur ricevendo richieste non ho trovato l’ambiente che davvero mi accendesse qualcosa dentro. - le prime parole di Andrej Galabinov - Qui ho trovato un ambiente sano ed ambizioso, la squadra ha finora fatto benissimo ed il traguardo della salvezza è davvero vicinissimo. Il sogno dei playoff è alla portata, spero che la mia esperienza e la mia fame siano d’aiuto al gruppo per la spinta finale in questi due mesi che restano di stagione regolare".

L.M.