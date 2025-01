Serie C, domenica il big match. Carpi, la capolista al ’Cabassi’: arriva una super Entella

CARPI Sedici gare utili con 10 vittorie e 6 pareggi. È un’Entella più che lanciata quella che arriva domenica a Carpi da capolista un po’ a sorpresa, dopo una lunga rincorsa cominciata circa 2 mesi fa. I liguri sono la squadra più in forma del campionato, reduci da 3 successi di fila a Busto col Mian, in casa col Rimini e ad Ascoli che hanno permesso di issarsi solitari al comando. Nelle ultime 10 giornate, in particolare, nessuno viaggia come la squadra di Fabio Gallo che con 24 punti conquistati (7 successi e 3 pari) ha rimontato le dirette concorrenti, rosicchiando 2 punti alla Ternana, 7 alla Torres e addirittura 11 al Pescara ex primo della classe. In particolare fuori casa i liguri sono la seconda miglior squadra del girone, imbattuti come la Ternana con 6 vittorie e 5 pareggi, mentre l’unico ko stagionale risale al 26 settembre in casa col Pescara. E’ stato fino a qui il collettivo a fare la differenza considerando anche che non c’è nessun giocatore dell’Entella fra i primi 18 migliori marcatori del campionato. I due top scorer con 5 reti a testa sono il centrocampista Andrea Franzoni, a lungo inseguito nell’estate del 2023 dal Carpi quando era alla Giana, e l’attaccante spagnolo Bernat Guiu, punta centrale atipica ex Pergolettese difficile da marcare, che con le sue giocate è in grado di dare grande imprevedibilità alla manovra offensiva. Una squadra con tante soluzioni, come quella data sulla corsia di destra da Bariti a segno ad Ascoli sun perfetto schema da calcio d’angolo, e che con gli ultimi tre innesti di Fall, Boccadamo e Karic ha ancora più varianti da sfruttare a gara in corso. L’unico ex della gara in casa ligure è Giovanni Di Noia, centrocampista classe ’94 in B col Carpi nella stagione 2028-19, quella della retrocessione, quando mise insieme 22 presenze con 2 reti.

Precedenti. Quella di domenica sarà la quinta visita della squadra ligure al ’Cabassi’ col Carpi nettamente avanti nei precedenti. Il primo risale alla stagione di Prima divisione 2012-13 con la squadra affidata a Brini che si impose per 3-1 grazie ai gol di Terigi, Viola e Pasciuti. Poi in B sono arrivati lo 0-0 del 2014-15, il 2-1 del 2016-17 firmato da Crimi e Bianco dopo il pari di ’Ciccio’ Caputo e l’altro 0-0 del 201718 con Calabro sulla panchina biancorossa.

Arbitro. Sarà Luca De Angeli di Milano, coadiuvato da Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e Mario Pinna di Oristano, quarto uomo Giovanni Castellano di Nichelino. Col fischietto lombardo sarà il primo incrocio in assoluto per il Carpi.

Dal campo. Ieri fermi Amayah per febbre, Contiliano che si sta gestendo e Calanca per il guaio al polpaccio, ma si è fermato anche Casarini. Da oggi gli allenamenti saranno a San Felice

Davide Setti