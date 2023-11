Serie C femminile

SPEZIA

3

CAPRERA

0

SPEZIA WOMEN: Aliquo, Manea (75’ Passalacqua), Lehmann, Ciccarelli, Karaivanova, Dezotti, Del Freo (65’ Gamache), Sudyk (80’ Ciampi), Lovecchio, Lundman (54’ Barraza), Duce (55’ Vacchino). (A disp: Maarouf ,Lombardo, Monetini, Berti. All. Pistolesi.

CAPRERA: Rossetti, Dos Santos, Ouacif, Scattina, Troiano, Avellino, Gazmi, Donato, Ragnoli, Ortiz, Bulciolu. (A disp: Lupo, Correr, Kirama) All. Cossu

Arbitro: Nannelli di Valdarno (Brizzi di Spezia e Bernardini di Chiavari)

Reti: 45’ Dezotti, 58’ Lovecchio, 72’ Dezotti

Note: espulsa all’84 °Dos Santos

CASTELNUOVO MAGRA – Vittoria delle aquilotte, ma di buono c’è solo il risultato. Sembra pesare ancora la sconfitta contro la Pro Sesto di domenica scorsa e pur attaccando in continuazione, anche ieri sono state troppe le occasioni sprecate e eccessi di egoismo in una vittoria che poteva essere ben più ampia. Il Caprera è arrivato a Castelnuovo per difendersi e non ha mai impensierito la difesa dello Spezia, che ci ha messo ben 45 minuti per sbloccare il risultato. Comunque servivano i tre punti e sono arrivati. I tre gol: il primo arriva alla fine del primo tempo con Dezotti che raccoglie una respinta del palo e insacca, il secondo con un bel colpo di testa in anticipo sulla difesa su cross di Ciccarelli, chiude Lovecchio (al sesto centro stagionale) dopo uno scambio area con Sudyk.

Gli altri risultati: Baiardo Azalee 0-4, Lumezzane Roma 2-0, Orobica Vittuone 4-1, Meda Moncalieri 0-1 Ivrea Tharros 4-1 Pro Sesto Monterosso 2-1 Livorno Doccia 1-1.

Classifica: Orobica 25, Azalee 22, Moncalieri 20, Ivrea 19, Pro Sesto 15, Spezia 14, Tharros Baiardo Roma 13, Meda 10, Monterosso 6, Caprera, Vittuone, Doccia 3 Livorno 2.