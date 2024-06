Serie C femminile. Riccione rimontato due volte. La Coppa Italia va al Lumezzane

Non sono bastate le reti realizzate da Pederazani e Costantini per finire in bellezza. Le ragazze della Femminile Riccione si sono arrese al Lumezzane nella finale di Coppa Italia. Al campo Bozzi di Firenze, le biancazzurre sono state sconfitte per 3-2 al termine di una gara particolarmente vibrante. Riccione avanti al 6′ del primo tempo con Pederzani, ma dopo appena nove minuti le lombarde pareggiano il conto con Licari. Nella ripresa la squadra di mister Genovesio riesce a passare di nuovo. Questa volta, dopo appena quattro minuti dal ritorno in campo dopo la pausa di metà gara, è Costantini a metterci la firma. Ma non basta. Perché il Lumezzane, fresco di vittoria del campionato e quindi di promozione in serie B, si rifà sotto con Sule, appena un minuto più tardi. Per poi realizzare il gol vittoria con Merli. Una rete che vale la Coppa Italia davanti agli occhi del presidente del Crer Simone Alberici e del delevato provinciale Daniele Albertini. Ma seduti sugli spalti dell’impianto sportivo toscano c’erano anche il presidente della Lega nazionale dilettanti Giancarlo Abate e il presidente del comitato regionale della Toscana, Paolo Magini. E alla fine ad alzare la coppa al cielo sono state le lombarde, raccogliendo l’eredità del Venezia vincitore della scorsa edizione. Nell’albo d’oro, dalla stagione 2018-2019 a oggi ci sono anche Riozzese e Vicenza (due edizioni non si sono disputate a causa del Covid). La Femminile Riccione si tiene comunque stretta la prestazione. Le biancazzurre si sono viste sfuggire il trofeo, ma hanno giocato alla pari contro le ambiziose avversarie.

Riccione (4-3-3): Boaglio; Galli (39’ st Della Chiara), Costantini, Edoci (16’ st Bauce), Grillo, Neddar, Pederzani, Remondini, Scarpell (32’ st Piazza), Schipa (27’ st Mari), Tiberio (41’ st Saraniti). A disp.: Bonora, Casarasa, Di Pietro, El Abassi. All.: Paolo Genovesio.

Lumezzane (4-2-3-1): Meleddu; Barcella, Viscardi, Cattuzzo, Sule (44’ st Canobbio), Galbiati, Daleszczyk, Merli (34’ st Basso), Licari (29’ st Muraro), Zappa, Redolfi. A disp.: Gilardi, Forelli, Ronca, Botti, Mariani. All.: Nicoletta Mazza.

Arbitro: Moliaro di Lamezia.

Reti: 6’ pt Pederzani, 15’ pt Licari, 4’ st Costantini, 5’ st Sule, 30’ st Merli.

Espulsa: Remondini.