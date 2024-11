Serie C, i biancorossi attesi domenica a Gubbio. Carpi, Sall: "Stagione della maturità»

CARPI

È stato l’uomo dei gol pesanti negli scontri diretti della scalata dalla D alla C timbrando i successi su Lentigione, Ravenna e Forlì nel ritorno. Ora è diventato lo ’specialista’ dei 30’ finali, quando le gare si decidono. C’è un vestito per ogni categoria nell’armadio di Abdoualye ’Papi’ Sall (foto), uno dei fedelissimi biancorossi che con i 17’ finali giocati col Campobasso è arrivato a quota 77 gettoni in 2 anni e mezzo con la maglia biancorossa, conditi da 18 reti e 13 assist. "Siamo in un buon momento – spiega l’attaccante senegalese classe 2000 – e stiamo crescendo partita dopo partita. Dopo le prime 7 giornate in cui siamo stati anche un po’ sfortunati, abbiamo capito la strada che vogliamo intraprendere e dobbiamo continuare a lavorare con entusiasmo". Domenica il Carpi va sul campo di un Gubbio in emergenza, che ha vinto solo una delle ultime 5 gare. "Non dobbiamo sottovalutare nessuno – avvisa Sall – perché è un attimo fare brutte figure. È vero che loro sono in difficoltà ma rimangono una squadra molto forte, al completo valgono i primi posti". Sall, che ha ritrovato la C 3 anno dopo i 12 gettoni con l’Imolese nel 2020-21, in questa stagione ha giocato 14 gare con un gol al Perugia, ma solo 3 da titolare: per lui mister Serpini ha ritagliato un ruolo da ’spacca partite’ nel finale. "Nel calcio bisogna essere sempre pronti – prosegue – sia che si giochi dall’inizio o a 5’ dalla fine. Io cerco di esserci sempre per dare una mano alla squadra, siamo un gruppo forte, bisogna sudare in allenamento per conquistare la maglia. Ma è la fiducia del mister quello che mi importa di più. Nel suo gioco mi trovo molto bene, mi dà consigli e compiti molto precisi su quello che devo fare in campo. La C a Imola? Ero molto più giovane e avevo davanti a me giocatori molto più esperti. Quest’anno ho più maturità, qualche partita ed esperienza in più e sono molto soddisfatto della mia stagione. L’importante è sempre la squadra, poi è ovvio che personalmente devo ancora migliorare per sfruttare meglio le occasioni che mi capitano sottoporta".

Dal campo. In gruppo ieri è rientrato anche Contiliano dalla febbre, tutti disponibili per mastre Serpini tranne Panelli e Forapani.

Davide Setti