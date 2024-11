Serie C. Il Carpi a Legnago con Saporetti. Serpini: "Per noi come una finale»

CARPI

"Quella di Legnago è una gara fondamentale, da giocare come fosse una finale". Tanto per non girarci intorno mister Cristian Serpini chiarisce subito l’importanza della trasferta che oggi alle 17,30 porterà il Carpi sul campo del Legnago ultimo della classe. Le ultime tre gare con un solo punto conquistato hanno fatto riavvicinare a +3 la zona playout, riducendo il margine di errore dei biancorossi. "Non è una gara vitale ma fondamentale sì – spiega – e l’abbiamo preparata così. Questo gruppo ha dimostrato che quando le gare sono difficili non ha mai sbagliato l’approccio, per questo mi aspetto la stessa intensità in uno scontro diretto: è importante mantenere la distanza o migliorarla, serve una gara di grandissimo carattere e voglia, una sorta di finale". Il Legnago ultimo a -9 dai biancorossi ha raccolto tutti i suoi 9 punti dopo l’arrivo di mister Contini e in queste 10 gare sarebbe fuori dalla zona playout. "Avrebbero meritato anche qualche punto in più – prosegue – hanno individualità di spicco come Martic e Demirovic, ma molto dipenderà da noi". Il tecnico cambierà qualcosa. "Ho ancora 2 o 3 ballottaggi – conclude – ma vorrei che chi sta fuori quando entra facesse la differenza, cosa che ultimamente non sta avvenendo". In casa veronese per mister Contini (in tribuna per squalifica) "affrontiamo un Carpi che ha delle qualità".

Programma. La 17^ giornata si è aperta ieri sera con Pineto-Pianese. Oggi (15) Vis Pesaro-Lucchese, (17,30) Gubbio-Pescara e Legnago-Carpi, domani (15) Sestri L.-Perugia, Ternana-Milan U23 e Torres-Ascoli, (17,30) Campobasso-Rimini, lunedì (20,30) Arezzo-Entella e Pontedera-Spal.

Classifica: Pescara 36, Entella e Ternana (-2) 33, Torres 29, Vis Pesaro 26, Arezzo 25, Pianese 24, Campobasso 23, Gubbio e Rimini 21, Pineto 20, Carpi e Perugia 18, Lucchese e Spal (-3) 17, Ascoli 15, Pontedera 13, Milan U23 e Sestri 12, Legnago 9. Dal campo. Panelli in vantaggio su Calanca per sostituire Rossini, davanti torna Saporetti per Stanzani. Nei veneti squalificato Ruggeri, infortunati Toniolo, Zanandrea e Casarotti, torna Diaby.

LEGNAGO (3-4-2-1): Perucchini; Pelagatti, Noce, Ampollini; Muteba, Martic, Franzolini, D’Amore; Demirovic, Bombagi; Svidercoschi. A disp. Rigon, Berto, Malumandsoko, Maset, Ibrahim, Toma, Ballan, Zanetti, Viero, Diaby, Travaglini, Basso Ricci, Rossi, Palazzino, Banse. All. Contini.

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli, Verza; Contiliano, Mandelli, Figoli; Cortesi; Saporetti, Gerbi. A disp. Pezzolato, Lorenzi, Mazzali, Mazzoni, Cecotti, Calanca, Amayah, Nardi, Puletto, Sereni, Sall, Stanzani. All. Serpini.

Arbitro: Toro di Catania

Davide Setti