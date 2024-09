Serie C, il dg del Carpi. "Che derby con la Spal. Affrontiamo una big»

A Ferrara nella pallamano è stato 4 anni da dirigente, sfiorando il salto in A2. Un’esperienza formativa per il dg carpigiano Enrico Bonzanini (foto), che ospite lunedì sera a Tele Estense di ’Lunedì Sport’ ha affrontato i temi del derby di lunedì al ’Mazza’ con la Spal. "Abbiamo visto la Spal dal vivo – le sue parole – ed è in grande crescita, più quadrata rispetto alle prime giornate. Ha dei valori importantissimi e mister Dossena lo abbiamo già affrontato col Ravenna, è molto bravo a fare calcio. Penso che a lungo andare la Spal sarà una delle protagoniste del girone, con gli ultimi innesti di El Kaddouri e Bidaoui e con Antenucci la Spal col pallone fra i piedi è fra le squadre più forti". Il dg ha parlato del percorso che ha riportato in C il Carpi. "Non parlerei di miracolo – le sue parole – ma di lavoro, nato dalle scelte del presidente Lazzaretti. L’anno scorso è successo di tutto, dai ricorsi fantoccio di qualcuno, passando per il -12 di gennaio e le scelte coraggiose come mandare via il nostro miglior giocatore D’Orsi. Decisiva è stata la spinta della città. Questo Carpi ha stretto una sorta di patto con la città, andiamo avanti a piccoli passi senza fare follie, cerchiamo di portare ogni gara un carpigiano in più allo stadio". Tanti gli ex spallini fra i biancorossi. "Sì però non siamo la succursale della Spal – ha sorriso – è che ci sono piaciuti i tanti loro giovani e c’è un bel rapporto col ds spallino Casella. Contiliano e Puletto li abbiamo voluti fortemente, abbiamo cercato anche Saiani e l’anno scorso monitoravamo Angeletti punta della Primavera. Della Spal attuale abbuiamo cercato in estate Karlsson ma aveva costi troppi alti per noi".

Arbitro. La sfida di Ferrara sarà diretta da Mario Picardi di Viareggio, con lui gli assistenti Morotti di Bergamo e Pignatelli di Viareggio, quarto ufficiale Catanzaro di Catanzaro.

d.s.