Serie C, il match contro il Milan Futuro: Camarda e Zeroli convocati da Fonseca. Carpi, sfuma il terzino Cavallini

CARPI

Il Carpi ha chiuso il mercato senza nuovi innesti. Il ds biancorosso Marco Bernardi ha provato fino a ieri sera prima del gong della mezzanotte a convincere la Reggiana a lasciare uscire il terzino sinistro Gabriele Cavallini, 2004 inseguito da due mesi, ma il club granata ha preferito tenerlo nella rosa di mister Viali. Ora nelle prossime settimane si potrà valutare un nuovo rinforzo a sinistra con Daniele Sarzi Puttini, classe ’96 che è rimasto svincolato.

Intanto è stato il capitano Alessandro Calanca (foto) a fare il punto in vista della sfida di domani a Busto Arsizio col Milan Futuro. "Siamo molto contenti del debutto – le sue parole – c’era molta curiosità da parte di tutti, noi giocatori in primis, per capire come potevamo calarci in questa nuova categoria. La risposta è stata ottima, dobbiamo migliorare certe situazioni ma come esordio è stato ottimo. Io terzino sinistro? Erano tanti anni che non lo facevo, una sola volta a Carpi, prima a Castelvetro e Correggio. Per esigenze mi ha detto di aver bisogno in quel ruolo, di fare quello che so senza inventarmi niente. Dobbiamo dire grazie anche ai tifosi, c’era un’atmosfera bellissima con una cornice di pubblico fantastica che mi ha ricordato le partite decisive dell’anno scorso". Poi il finale sui rivali. "Col Milan Futuro sarà una partita affascinante, hanno grande qualità e tanta corsa, dovremo essere bravi a limitarli. Camarda? Hanno talenti incredibili in tutti i reparti, se una società come il Milan ha puntato su di loro significa che sono tutti forti".

Qui Milan. È ancora presto per capire che Milan Futuro affronterà domani i biancorossi. Ieri Fonseca ha annunciato che quattro baby - Camarda, Zeroli, Bartesaghi e Cuenca – sono convocati per la gara di stasera alle 20,45 a Roma con la Lazio. Resta da capire se tutti saranno poi utilizzati anche da Bonera domani, gara che diserteranno i gruppi GdL e Qzd per protesta contro le squadre ’B’.

Davide Setti